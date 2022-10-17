Эксперты предсказали, когда стабилизируется стоимость упаковки в России

Закупочные цены на упаковку за 8 месяцев 2022 года увеличились в России на 40%, а на отдельные виды — на 50%. Эксперты ожидают «устаканивания» рынка уже в ближайшие месяцы. Ситуацию на отечественном рынке упаковки проанализировали в своем исследовании эксперты новосибирской компании «Юнисервис Капитал».

Объем рынка упаковочных изделий России в 2021 году составил 1,2 трлн рублей. Основные сегменты рынка: пластик (38%) — 456 млрд руб. и упаковка из бумаги или картона (36%) — 432 млрд руб. за год.

В наибольшей степени от санкций, введённых после начала СВО, по данным «Юнисервис Капитала», пострадала целлюлозно-бумажная промышленность. В производственных цепочках возникли перебои в поставках сырья, а иностранные компании, владеющие крупными российскими предприятиями, объявили об уходе с рынка России. В связи с чем произошел рост цен на офисную бумагу, упаковку для продуктов питания, которая не только подорожала, но и видоизменилась из-за ограничений, вызванных поставками красок. Рост цен затронул всех: производителей продуктов питания, общепит и конечных потребителей.

В среднем закупочные цены на упаковку к августу 2022 года увеличились на 40% в сравнении с началом года. По данным экспертов, стоимость некоторых видов картонной упаковки и вовсе могла увеличиться на 50% и более. Например, стоимость упаковки для готовой еды увеличилась на 50%.

Из-за ухода зарубежных компаний, как замечают аналитики «Юнисервис Капитала», отечественные производители начали занимать освободившуюся нишу и предлагать дополнительные виды упаковки потребителям. Эксперты ожидают «устаканивания» рынка уже в ближайшие месяцы.

«Уход иностранных производителей в большей степени отразился на производственной цепочке в сегменте непосредственного создания упаковки. Для нас сбои поставок зарубежного сырья стали благоприятным фактором. Еще до дефицита упаковки компания осуществляла свою деятельность на отечественных ресурсах, поэтому с завершением поставок зарубежного сырья она не только не испытала осложнений, но и ощутила повышенный спрос. В апреле 2022 года мы заключили договор с одним из крупнейших в Сибири производителей молока. Поводом для начала сотрудничества стало то, что зарубежный поставщик, с которым ранее сотрудничал производитель временно приостановил деятельность на отечественном рынке», — прокомментировал директор по развитию и продажам ЗАО «Ламбумиз» Сергей Новиков. Его комментарий приводит компания «Юнисервис Капитал».

Другим примером выхода местных компаний на новых поставщиков может служить новосибирская сеть «Кузина». В ее случае проблема коснулась производства упаковки для кондитерских изделий и десертов. В итоге компания перешла с финского картона на отечественный. Сеть полностью отказалась не только от импортного картона с ламинированием, но и от пленочных окошек в коробках. Сегодня компания продает десерты в упаковке из пищевого крафтового небеленого картона.

Согласно прогнозу аналитиков, средняя стоимость сырья к концу 2022 года зафиксируется на уровне показателей июня-июля 2022 года, порядка 51 000 рублей за тонну, в зависимости от вида упаковочного материала. При этом эксперты отмечают, что отечественные производители уже начали запускать инвестиционные проекты и активно развивать свою деятельность в условиях санкций и локализации производства.