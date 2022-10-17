Хватит ли новосибирцам угля на зиму?

На еженедельном оперативном совещании правительства Новосибирской области 17 октября главной темой было прохождение текущего отопительного сезона и состояние инфраструктуры ЖКХ, а также запасы угля и жидкого топлива в котельных региона.

Губернатор Андрей Травников напомнил о том, что в прошлом году в регионах Сибири была проблема с поставкой угля населению. «Благодаря нашим надежным партнёрам, поставщикам угля, эту проблему в районах Новосибирской области решали быстро. Задача этого года – чтобы таких проблем не возникало», – подчеркнул он.

Согласно докладу министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова, к началу отопительного периода в области было запасено 178 тысяч тонн угля, что составляет 126% нормативного запаса, а также 682 тонны жидкого топлива или 358% нормативного запаса. Коммунальные предприятия, учреждения социальной сферы, имеющие котельные, заключили все необходимые договоры на поставку угля, мазута и газа.

Для подготовки к отопительному периоду 2022-2023 года из бюджета Новосибирской области выделена субсидия в размере 2,58 млрд рублей.

Важным этапом по подготовке к отопительному периоду является получение паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципальных образований. Паспорта готовности к работе в отопительный период получили 15060 потребителей тепловой энергии, 211 теплоснабжающих и теплосетевых организаций. В этом году подлежат оценке 118 муниципальных образований Новосибирской области. Срок завершения проверки – 15 ноября. Сейчас решением комиссии Сибирского управления Ростехнадзора 64 муниципальных образования (54%) уже получили паспорта готовности.