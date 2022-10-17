Министерство ЖКХ выяснило, хватит ли новосибирцам угля на зиму

Федор Туров
 
Хватит ли новосибирцам угля на зиму?
Фото Nso.ru

На еженедельном оперативном совещании правительства Новосибирской области 17 октября главной темой было прохождение текущего отопительного сезона и состояние инфраструктуры ЖКХ, а также запасы угля и жидкого топлива в котельных региона.

Губернатор Андрей Травников напомнил о том, что в прошлом году в регионах Сибири была проблема с поставкой угля населению. «Благодаря нашим надежным партнёрам, поставщикам угля, эту проблему в районах Новосибирской области решали быстро. Задача этого года – чтобы таких проблем не возникало», – подчеркнул он.

Согласно докладу министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова, к началу отопительного периода в области было запасено 178 тысяч тонн угля, что составляет 126% нормативного запаса, а также 682 тонны жидкого топлива или 358% нормативного запаса. Коммунальные предприятия, учреждения социальной сферы, имеющие котельные, заключили все необходимые договоры на поставку угля, мазута и газа.

Для подготовки к отопительному периоду 2022-2023 года из бюджета Новосибирской области выделена субсидия в размере 2,58 млрд рублей.

Важным этапом по подготовке к отопительному периоду является получение паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципальных образований. Паспорта готовности к работе в отопительный период получили 15060 потребителей тепловой энергии, 211 теплоснабжающих и теплосетевых организаций. В этом году подлежат оценке 118 муниципальных образований Новосибирской области. Срок завершения проверки – 15 ноября. Сейчас решением комиссии Сибирского управления Ростехнадзора 64 муниципальных образования (54%) уже получили паспорта готовности.

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