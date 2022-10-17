Сибирские продуктовые сети наращивают поставку товаров из Юго-Восточной Азии

Региональные торговые сети продолжают изменять свой ассортимент для сохранения привычной продуктовой корзины покупателей. Так, в крупном восточносибирском ритейлере «Слата», который входит в состав группы Х5, сообщили о том, что сеть дискаунтеров «ХлебСоль» изменила более 50% ассортимента, а также нарастила поставки товаров из Китая и увеличила портфель товаров собственной торговой марки.

По словам коммерческого директора торговых сетей «ХлебСоль» и «Слата» Ирины Бересневой, компания производила ротацию ассортимента на аналоги других брендов и местных производителей. «Если сравнить 3 квартала 2022 года с аналогичным 2021 года, то мы увидим, что было заменено порядка 50% ассортимента для сохранения розничной цены. Категории, которые претерпели максимальное изменение в ассортименте, — мучные и кондитерские изделия, сладкие напитки и бытовая химия», – отметила Ирина Береснева. Ее комментарий приводит пресс-служба «Слаты».

Особенно это коснулось таких категорий товара, как «Средства для стирки», «Женская гигиена». Изменение ассортимента произошло за этот период на 90%. По словам Ирины Бересневой, на полках дискаунтеров появились зубные щетки и женская гигиена из Китая. Также из КНР и Вьетнама сеть везет консервацию: горошек, кукурузу, ананасы, персики, манго, шампиньоны, огурцы-корнишоны, опята, лапшу, чипсы, безалкогольные напитки. Напомним, что ранее «Слата» объявляла о запуске представительств в Индии и Китае.

«Отдельно хотелось бы отметить мучные и кондитерские изделия, в составе ассортиментной матрицы это порядка 180 SKU (единиц продукции — «КС»). В связи со спадом реальных доходов населения покупатель стал переключаться на более дешевые кондитерские изделия, но весной 2022 года поставщики стали резко повышать на них цены. В связи с этим в компании было принято решение о сохранении ценовых сегментов в прежних рамках — повышение цен не принималось, а производилась ротация внутри ценового сегмента. За второй и третий квартал матрица изменилась на 98%. Максимальный рост продаж наблюдается в категориях «Пряники» и «Сухарно-бараночные изделия», – пояснила Ирина Береснева.

Стоит отметить, что в ходе проходящей 4 октября конференции «Маркетинг 2.0» генеральный директор новосибирской компании «Фермер-Центр франчайзинг» Илья Сухарев отмечал, что по его наблюдениям, большинство торговых сетей в течение последних 6 месяцев с трудом подходят к пересмотру своей ассортиментной стратегии. «Они руководствуются тем, что если в России нет Кока-колы — давайте привезем из Казахстана. И так со многими брендами, – сделал вывод Илья Сухарев. – Никто реальность принимать так и не начал. Все ассортиментные отделы сетей либо пытаются в срочном порядке вернуть бренды, либо просто-напросто сокращают ассортимент. У одной крупной федеральной сети магазинов произошло сокращение матрицы на 15%. Также торговые сети движутся в сторону дискаунтеров».

Напомним, что ранее отдельные сибирские ритейлеры заявляли об увеличении доли локальных поставщиков. «Континент Сибирь» опрашивал производителей, видят ли встречные движения от торговых сетей.

ГК «Слата» включает в себя 362 магазина «Слата» и «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае совокупной торговой площадью 132,3 тысячи квадратных метров. Исполнительным директором сети является Ярослав Шиллер, председателем совета директоров — Вячеслав Заяц. В августе 2022 года стало известно о вхождении «Слаты» в состав группы Х5, развивающей в России магазины под брендом «Пятерочка»