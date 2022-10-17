В Новосибирской области поднимают зарплату бюджетникам ещё на 4%

Работникам бюджетной сферы в Новосибирской области проиндексируют заработную плату на 4%. Начисления в новом объёме будут производиться за время работы с 1 октября.

С заявлением об индексации заработной платы бюджетникам выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона 17 октября.

Глава региона напомнил, что ранее решение о повышении зарплаты работникам бюджетной сферы в Новосибирской области принималось в июле – индексация тогда составила 10%.

«Сразу же мы оговаривались, что осенью будет вторая индексация зарплат после уточнения прогноза по годовой инфляции. Такой прогноз поступил, принято принципиальное решение по второй индексации зарплат для бюджетников, не попадающих под действие «майских указов» президента РФ. Эта индексация состоится с 1 октября 2022 года и составит плюс 4%», — сообщил Андрей Травников, отметив, что все необходимые финансовые ресурсы на эти цели в бюджете уже заложены.

Как отметил губернатор в своём Telegram, сейчас в бюджетных учреждениях Новосибирской области работает почти 180 тыс. человек, из них лишь 105 тыс. человек попадают под «майские указы» президента РФ о ежемесячном повышении оплаты труда. Решение об индексации заработной платы на региональном уровне принято в отношении оставшихся бюджетников.