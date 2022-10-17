17 Октябрь, Понедельник

17:54

В Новосибирской области вдвое увеличено количество населённых пунктов для газификации – в четыре района газ придёт впервые

17:20

В Новосибирской области пройдёт крупный агропродовольственный форум

17:11

Эксперты предсказали, когда стабилизируется стоимость упаковки в России

16:11

Министерство ЖКХ выяснило, хватит ли новосибирцам угля на зиму

16:09

Ещё один экс-замгубернатора Томской области попал под уголовное дело

16:08

«Шли бы вы на … хутор»: слова и дела депутатов ГД от Сибирского федерального округа за неделю

15:43

Сибирские продуктовые сети наращивают поставку товаров из Юго-Восточной Азии

15:30

В Новосибирске заработал российский сервис посуточного онлайн-бронирования жилья

14:44

В Новосибирской области поднимают зарплату бюджетникам ещё на 4%

14:31

Депутаты одобрили изменения в генплан Новосибирска для развития микрорайона Клюквенный

12:51

Претендовавший на пост мэра глава района Красноярска назначен первым заместителем градоначальника

11:32

В Новосибирске закрылась флагманская кофейня PRIMETIME COFFEE

11:10

Суд не смягчил наказание экс-начальнику комитета рекламы мэрии Новосибирска Лобыне

10:04

На участках трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар» обновили асфальт

16 Октябрь, Воскресенье

19:13

Телефонные мошенники в течение одной недели украли у жителей Красноярского края 26 млн рублей

15:35

Александр Бастрыкин потребовал отчета о сделке по продаже земли на Демакова в новосибирском Академгородке

14:59

Новосибирцам начислили на 360 млн рублей больше налогов за 2021 год