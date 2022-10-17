17:54
В Новосибирской области вдвое увеличено количество населённых пунктов для газификации – в четыре района газ придёт впервые
17:20
В Новосибирской области пройдёт крупный агропродовольственный форум
17:11
Эксперты предсказали, когда стабилизируется стоимость упаковки в России
16:11
Министерство ЖКХ выяснило, хватит ли новосибирцам угля на зиму
16:09
Ещё один экс-замгубернатора Томской области попал под уголовное дело
16:08
«Шли бы вы на … хутор»: слова и дела депутатов ГД от Сибирского федерального округа за неделю
15:43
Сибирские продуктовые сети наращивают поставку товаров из Юго-Восточной Азии
15:30
В Новосибирске заработал российский сервис посуточного онлайн-бронирования жилья
14:44
В Новосибирской области поднимают зарплату бюджетникам ещё на 4%
14:31
Депутаты одобрили изменения в генплан Новосибирска для развития микрорайона Клюквенный
12:51
Претендовавший на пост мэра глава района Красноярска назначен первым заместителем градоначальника
11:32
В Новосибирске закрылась флагманская кофейня PRIMETIME COFFEE
11:10
Суд не смягчил наказание экс-начальнику комитета рекламы мэрии Новосибирска Лобыне
10:04
На участках трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар» обновили асфальт
19:13
Телефонные мошенники в течение одной недели украли у жителей Красноярского края 26 млн рублей
15:35
Александр Бастрыкин потребовал отчета о сделке по продаже земли на Демакова в новосибирском Академгородке
14:59
Новосибирцам начислили на 360 млн рублей больше налогов за 2021 год
Cовладелец и управляющий партнер компании по проектированию и ремонту коммерческих помещений «Молодые Строители Сибири»
Управляющий ООО "Уроки налоговой схемотехники"
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
Руководитель юридического сервиса для малого бизнеса 1U
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.
Мнения, публикуемые в разделе «Авторские колонки», являются позицией колумниста и могут не совпадать с мнением редакции.