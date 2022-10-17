Претендовавший на пост мэра глава района Красноярска назначен первым заместителем градоначальника

Мэр Красноярска Владислав Логинов назначил своим первым заместителем главу Центрального района города Вадима Войцеховского, который баллотировался на пост главы краевого центра и вышел на финишную прямую избирательных процедур вместе с нынешним градоначальником.

О назначении сообщается в Telegram городской администрации 17 октября.

Как следует из сообщения, Вадим Войцеховский будет курировать вопросы городского хозяйства, градостроительства и муниципального имущества. На его прежнее место в администрации Центрального района Красноярска в качестве временно исполняющего обязанности назначен Евгений Трофимов.

Кроме того, своим заместителем по вопросам социальной политики Владислав Логинов назначил бывшего руководителя агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития региона Дениса Антонова. Ещё одним вице-мэром стал Дмитрий Веретельников, он возглавил департамент градостроительства.

Глава города также утвердил назначения на должности руководителей управлений и предприятий. Так, руководителем управления капитального строительства стал Александр Мещеряков, руководителем управления дорог, инфраструктуры и благоустройства – Павел Креско, а специализированное муниципальное автотранспортное предприятие возглавил Дмитрий Сокирка.

В администрации Красноярска отметили, что это первые кадровые назначения избранного в сентябре мэра. Напомним, что Вадим Войцеховский избирался в главы города вместе с Владиславов Логиновым и вышел с ним в финал соответствующих процедур по результатам конкурса. О том, что он может стать «правой рукой» Логинова, считавшегося основным претендентом на пост мэра, ранее писал «Континент Сибирь».

Отметим, что Вадим Войцеховский запомнился красноярцам исполнением песни о реалиях краевого центра и записью видеоклипа в городской теплице в мае 2020 года.