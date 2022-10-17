На участках трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар» обновили асфальт

Новый асфальт уложили на двух участках трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в Краснозёрском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в Территориальном управлении автодорог (ТУАД) региона 17 октября.

Как уточнили в управлении, в текущем году 18,3 км дороги, проходящих в Краснозёрском районе, ремонтируют два подрядчика – ООО ПК «Инвестстройпроект» и ИП Диденко Д.А.

Первая организация приводит в нормативное состояние 17,3 км трассы – участки км 266+950 — км 277+328, км 250+472 — км 256+994,93 и км 257+413 — км 257+841. На них уже уложены выравнивающий слой и постоянное асфальтобетонное покрытие. Уточняется, что до этого подрядчик выполнил демонтаж существующего барьерного ограждения и фрезеровку старого покрытия.

ИП Диденко Д.А. ремонтирует участок км 323 — км 324. Здесь также полностью уложено дорожное покрытие. В ближайшее время на участке планируется обустроить и укрепить обочины, а также отремонтировать водопропускные трубы.

Всего на трассе в Краснозёрском районе предстоит привести в порядок 6,3 км дороги в 2023 году и 6 км – в 2024.

Напомним, что комплексная реконструкция трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар» протяжённостью более 424 км стартовала в 2017 году. Работы ведутся по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги». На прошлой неделе был подготовлен проект освещения на 18-м км дороги.