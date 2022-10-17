«Лидер Инвест Групп» подвел предварительные итоги масштабного инвестиционного проекта «Верх-Тулинский»

Девелопер инвестировал в проект, реализуемый при поддержке Агентства инвестиционного развития и правительства Новосибирской области, свыше 1 млрд рублей, инвестиции в инфраструктуру составили более 735 млн рублей.

Резидентами «Верх-Тулинского» уже стали 64 российские компании. Девелопер завершил плановое строительство линий электропередач — 28,2 км, выполнено свыше 27 км распределительных газопроводов высокого и низкого давления (85% от общего объема), построено 25,3 км проездов с твердым и переходным покрытием (93% от общего объема).

«Нами подготовлены оснащенные инженерной инфраструктурой площадки, – отметил управляющий «Лидер Инвест Групп» Михаил Камбаров. – Создание таких промышленно-логистических зон — это инструмент привлечения инвесторов, оптимизации бизнеса, увеличения доли налоговых поступлений в бюджет, создания новых рабочих мест, повышения инвестиционной привлекательности региона. Развитие промышленных площадок должно соответствовать стратегии регионального развития. Для инвесторов при выборе локации бизнеса основными факторами являются выгодное географическое расположение, близость рынков сбыта, потребительский потенциал, транспортная доступность, готовые решения в виде дорог и их примыкание к трассам, фактическое подключение к электричеству, газу, линии связи и обслуживание территории».

Ожидается, что суммарный объем налоговых платежей резидентов «Верх-Тулинского» до 2030 года включительно составит порядка 4510 млн рублей. Здесь не учтены налоговые поступления от резидентов – индивидуальных предпринимателей и заключивших предварительные соглашения.

«Лидер Инвест Групп» развивает земельный кластер площадью 2,5 тыс. га на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирской области. Компания осуществляет разработку концепции развития территории, ее комплексного освоения, проводит поэтапную подготовку участков для использования резидентами, работу по обеспечению территории инженерными коммуникациями. Земельный портфель состоит из зон промышленного и сельхозпроизводства, личных и фермерских хозяйств, общественно-деловой и жилой застройки, зоны складов, логистики и магазинов. Проект включен в Госреестр инвестпроектов области и в перечень крупных инвестпроектов «Стратегии социально – экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года».