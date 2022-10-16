За прошедшую неделю жертвами телефонных мошенников стали более 140 жителей Красноярского края, в общей сложности они лишились 26 545 771 рублей, рассказал сайт Newslab.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

С начала 2022 года от кибераферистов в Красноярском крае пострадали почти шесть тысяч человек, причиненный ущерб составил более одного миллиарда рублей.

Одной из последних жертв обмана стала жительница Октябрьского района Красноярска. Она поверила аферисту, который в телефонном разговоре представился сотрудником банка и сообщил о наличии на ее имя заявки по оформлению кредита. Для сохранения средств на счете женщине предложили внести на него дополнительные деньги. «Будучи введенной в заблуждение, на протяжении недели потерпевшая оформила кредиты в нескольких банках и перевела на лицевой счет мошенника 5 411 677 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению», – рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Напомним, в прошлом году Сбер рассказал, что банк совместно с МТС и другими операторами связи продолжает развивать антифрод-систему для защиты клиентов от телефонного мошенничества. Для этого используются решения, основанные на мгновенном обмене информацией.

В начале сентября 2022 года в Новосибирске суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении гендиректора агентства недвижимости «Первый риэлторский центр» Екатерины Корниенко. Главе фирмы назначили наказание виде 5 лет лишения свободы и штрафа за хищение более 15 млн рублей у клиентов и банка.