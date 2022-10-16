Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ситуации с незаконной сделкой по продаже земельного участка на улице Демакова, сообщила пресс-служба СК России.

Как рассказывал «Континент Сибирь», Арбитражный суд Новосибирской области в апреле этого года удовлетворил иск областной прокуратуры к мэрии Новосибирска о признании недействительным договора о купле-продаже земельного участка на улице Демакова. Теперь этой сделкой заинтересовался глава Следственного комитета России.

Договор купли-продажи акций на земельный участок с заасфальтированными площадками, расположенный на пустыре в Советском районе Новосибирска, мэрия города заключила в июле 2020 года с АО «Новосибирское агентство инвестиционного развития». Сумма сделки составила 154 млн руб. Независимые эксперты определили стоимость скандального участка по улице Демакова в 228 млн 88 тысяч рублей.

На выкупленном земельном участке городские власти планировали обустроить зелёную зону (сквер на Демакова) и построить там досуговый центр. Общественность Академгородка выступила против этих планов, отметив отсутствие торгов и заниженную цену, по которой был реализован объект. В конце февраля 2021 года депутаты Заксобрания Новосибирской области заявили о намерении обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность сделки.

Напомним, в 2018 году депутаты Совета депутатов Новосибирска приняли решение включить две площадки по улице Демакова в прогнозный план приватизации на 2019-2021 годы. Способ приватизации – внесение имущества и земельного участка под ним в уставный капитал АО «Новосибирское агентство инновационного развития» (АО «НАИР), 100% акций которого принадлежит муниципалитету. «Причиной выбора такого способа приватизации было и остается желание в кратчайшие сроки провести благоустройство сквера на улице Демакова и других рекреационных зон Советского района», – пояснял тогда начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский.