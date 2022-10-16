В Новосибирской области идет рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2021 год. Срок уплаты истекает 1 декабря 2022 года.

Как рассказали в УФНС России по Новосибирской области, общая сумма исчисленных налогов за 2021 года составила 4 млрд 431 млн рублей. По сравнению с прошлым годом она возросла на 9% (или на 360 млн рублей). В налоговой службе рост суммы начислений объясняют увеличением количества налогоплательщиков и объектов налогообложения.

Из общей суммы начислений 2 млрд 558 млн руб. (58%) приходится на транспортный налог, 1 млрд 325 млн руб. (30%) – на налог на имущество физических лиц и 548 млн руб. (12%) – на земельный налог.

В 2022 году жителям Новосибирской области сформировано более 1 млн 300 тысяч налоговых уведомлений. Из них 679 тысяч направлено в электронном виде налогоплательщикам, подключенным к Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц. Это почти на 13% (на 76 тыс.) больше, чем в 2021 году.