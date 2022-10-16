Скандал вокруг постановки «Тангейзер» в оперном театре Новосибирска попал в новую книгу о Гарри Поттере

Скандал вокруг постановки Тимофея Кулябина «Тангейзер» попал в новую книгу Джоан Роулинг «Чернильно-чёрное сердце», которую она написала под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, рассказал портал Om1.ru.

Фрагмент, непосредственно касающийся «Тангейзера» и экс-директора Новосибирского оперного театра Бориса Мездрича, описан в романе, критикующем «культуру отмены», в разговоре двух незнакомцев. По сюжету, диалог происходит в конце 2014 года, когда премьера скандальной постановки уже состоялась, но реакции со стороны оскорблённых верующих еще не было. Один из незнакомцев – русский – рассказывает историю, что Мездрич «обновил Иисуса» и он теперь «появляется в фильме об оргии в гроте Венеры». После этого герой романа добавляет «церковь недовольна, и Мездрич будет уволен». «Он стоит на своём, но это плохо для него кончится, помяни мои слова», – говорит незнакомец.

На Западе новинка вышла 30 августа 2022 года, но в России официально не переведена. Но среди поклонников творчества британской писательницы уже ходит технический перевод новинки — подстрочник.

Напомним, постановка Тимофея Кулябина «Тангейзер» на сцене Новосибирского оперного театра возмутила православную общественность Новосибирска из-за фигуры Иисуса Христа и провокационного плаката с изображением религиозной символики. Скандал прогремел на всю страну.

Прокуратура Новосибирской области возбудила 24 февраля 2015 года административные дела по заявлению митрополита Тихона в отношении в то время директора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Бориса Мездрича и режиссера оперы Вагнера Тимофея Кулябина «Тангейзер» за осквернение предмета религиозного почитания в христианстве. Мировой суд оправдал Кулябина и Мездрича. 29 марта 2015 года Борис Мездрич был уволен с должности директора театра, и его сменил бизнесмен и руководитель Михайловского театра Санкт-Петербурга Владимир Кехман, который из репертуара и объявил о закрытии театра на реконструкцию.

В апреле 2022 года стало известно, что Тимофей Кулябин покинул должность главного режиссера театра «Красный факел» в Новосибирске, которую он занимал с 2015 года.