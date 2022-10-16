Аэропорт города Таштагол, который находится в 20 км от горнолыжного курорта «Шерегеш», впервые за 30 лет принял восемь самолетов малой авиации, таких как Cessna-172, Cessna-182, Socata, Piper PA-32R. Об этом сообщило информагентство ТАСС.

Посадочная площадка «Таштагол» приняла первые самолеты из Омска, Новосибирска, Красноярска и Кемерова впервые с 1993 года. Ее построили еще в 1981 году. Последние 30 лет аэропорт использовали преимущественно для взлетов и посадки вертолетов, осуществляющих социальные перевозки в удаленные населенные пункты Таштагольского района.

Как рассказали в компании «Аэрокузбасс», 15 октября площадка приняла восемь самолетов малой авиации. В ближайшее время полеты будут совершаться по индивидуальным заявкам, площадка открыта также для частных полетов. После появления устойчивого спроса на это направление, будет сформирован график полетов. Компания также прорабатывает возможность увеличения протяженности взлетно-посадочной полосы в Таштаголе, чтобы аэропорт смог принимать и самолеты большей вместимости, например, Ан-24 или L-410. Это позволит запустить регулярные рейсы из Кемерова, Красноярска или Новосибирска. Сегодня туристы-горнолыжники из этих городов приезжают преимущественно на автомобилях, а время в пути составляет от 4,5 до 10 часов.

Напомним, в сентябре этого года на X международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» был представлен проект комплексного развития территории горнолыжного курорта «Шерегеш». А в прошлом году на курорте запустили самую быструю канатную дорогу в России. Пропускная способность шестиместного подъемника «Восток» – 2400 человек в час.