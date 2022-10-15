Прямые авиарейсы из Мьянмы в Москву могут запустить до конца 2022 года. Самолёты из азиатской страны будут летать в столицу России с остановкой в Новосибирске.

Посол Мьянмы Лвин У заявил «РИА Новостям» о планах страны запустить прямые рейсы в Россию до конца года. В настоящее время Мьянма ведёт переговоры с российскими коллегами об установлении авиасообщения и возможностях чартерных и грузовых рейсов в Москву из Янгона — одного из крупнейших городов страны.

Мьянма (до 1989 года — Бирма) — государство в Юго-Восточной Азии, расположено в западной части полуострова Индокитай. Мьянма граничит с Индией, Бангладешем, Китаем, Лаосом, Таиландом. Столица Мьянмы — Нейпьидо. Население страны составляет примерно 60 млн человек.

«Мы сейчас обсуждаем с Росавиацией изменения в текущее соглашение об авиасообщении, чтобы установить прямое сообщение с Россией — Мьянманские авиалинии могут совершать рейсы из Янгона в Москву с остановкой в Новосибирске, поскольку напрямую без дозаправки лететь слишком долго. Пока речь идёт о грузовых самолётах и чартерах для туристов», — сказал посол.

Напомним, с июля этого года в Мьянме был введен безвизовый режим для россиян. Российский посол в столице государства — городе Нейпьидо — Николай Листопадов отмечал большой интерес, который Мьянма может представлять для россиян в туристическом отношении. Кроме того, министр инвестиций и внешних экономических связей азиатской страны Аунг Наинг У заявлял «РИА Новостям», что страны обсуждают вопрос использования в Мьянме карт «Мир».

16 июля 2022 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников в правительстве региона провел встречу с делегацией Мьянмы, возглавляемой председателем государственного административного совета, премьер-министром, главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы, старшим генералом Мин Аунг Хлайнгом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования, культуры, туризма, торговли, логистики и транспорта.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, как в аэропорту Толмачёво в Новосибирске сотрудники полиции задержали авиадебошира.