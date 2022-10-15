Новосибирская компания-банкрот АО «Сибмост» продает 5 надземных пешеходных переходов в Томске. Объекты были законсервированы и не использовались по назначению.

По информации из Единого федерального реестра сведений о банкротствах, на торги выставлены пять надземных пешеходных перехода, принадлежащих АО «Сибмост» в городе Томске. Все объекты, как указано в объявлении, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Четыре выставленных на аукцион перехода ведут через улицу Пушкина, один – через проспект Мира в Томске. Цена лотов варьируется в пределах 600-700 тыс. рублей.

Следует отметить, что в 2013–2014 годах переходы пытались открыть для пешеходов, однако, по данным местных СМИ, столкнувшись с проблемой вандализма. Как известно, после банкротства АО «Сибмост» конкурсный управляющий уже выставлял переходы на торги в июле этого года. Однако торги так и не прошли из-за отсутствия заявок.

Как сообщало «РИА Томск», если переходы и в этот раз никто не захочет приобрести, то их могут передать городу. Как уточняет агентство, муниципалитет уже заплатил за них «Сибмосту» более 127 миллионов рублей по решению суда.

Напомним, что ранее в Новосибирске повторно выставили на торги 10-этажное здание обанкротившейся мостостроительной компании «Сибмост». Лучшую цену за объект, 272 млн рублей, предложила компания ООО «ЮТН Строй-2», связанная с известным новосибирским девелопером Владиславом Крючковым.