Два этажа в здании гостиницы «Набережная» продают в Новосибирске. В гостинице есть конференц-зал, сауна и помещение со стеклянным потолком.

В здании гостиницы «Набережная» рядом со станцией метро «Речной вокзал» в Новосибирске выставили на продажу два этажа за 92 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito агентством недвижимости «Этажи».

К продаже предлагаются третий и четвертый этажи здания по адресу: ул. Инская, 39. На четвёртом этаже расположена гостиница «две звезды» на 23 номера. Одно из помещений имеет стеклянный потолок — говорится в сообщении на сайте. Также в гостинице есть конференц-зал, сауна, своя котельная и прачечная. Продаваемые помещения третьего этажа заняты офисами.

По информации продавца, здание построено в 2010 году, общая площадь предлагаемых к продаже помещений составляет почти 1800 кв. метров. Владельцем недвижимости является ООО Бизнес Центр «Набережная».

По данным Rusprofile.ru, ООО БЦ «Набережная» зарегистрировано 15 июня 2015 года в Новосибирске по адресу: ул. Инская, 39, с уставным капиталом 25 тыс. рублей. Исполнительный директор — Виктор Войнов. Учредителем компании является Андрей Райков (ему принадлежит 50% доли организации). За 2020 год выручка ООО БЦ «Набережная» составила 5,1 млн рублей, чистая прибыль — 397 тыс. рублей.

Как уточняется в объявлении, «площадь можно рассматривать как готовый бизнес, а также под реализацию собственного бизнеса и идеи».

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