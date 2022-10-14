Суд взыщет задолженность с застройщика Михайловской набережной в Новосибирске

Алёна Золотова
 
«Перлит-Строй», возглавляемый Николаем Кулиджаняном, вновь судится с мэрией Новосибирска. Фото Михаила Перикова
«Перлит-Строй», возглавляемый Николаем Кулиджаняном, вновь судится с мэрией Новосибирска. Фото Михаила Перикова

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск мэрии Новосибирска о взыскании задолженности с компании «Перлит-Строй» по соглашению о создании снегоплавильной станции. Напомним, что именно эта организация занималась работами по реконструкции и благоустройству Михайловской набережной.

Мэрия Новосибирска обратилась в арбитражный суд с целью взыскания задолженности в размере 1,5 млн рублей с ООО «Перлит-Строй». Согласно условиям концессионного соглашения, компания за 1 млн рублей в год имеет право пользоваться станцией.

Как говорится в решении суда, компания «Перлит-Строй» несвоевременно выплачивала концессионную плату, что послужило поводом для искового заявления мэрии. Арбитражный суд Новосибирской области после рассмотрения дела вынес решение о взыскании с компании 1,5 млн рублей.

Напомним, что компания «Перлит-Строй» занималась реконструкцией Михайловской набережной. По этому объекту подрядчик также судился с мэрией города.

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