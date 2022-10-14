Владимир Путин: «В течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены»

Президент РФ Владимир Путин 14 октября в ходе пресс-конференции в Казахстане заявил, что частичная мобилизация в России будет завершена в течение двух недель.

Всего, по словам президента РФ, на текущий момент мобилизовано 222 тысячи человек. Владимир Путин отметил, что 33 тысячи из них находятся в подразделениях, а 16 тысяч выполняют боевые задачи.

Все мобилизационные мероприятия подойдут к концу в течение двух недель.



Также Владимир Путин также отметил, что совет безопасности РФ проведет дополнительную инспекцию того, как проводится подготовка мобилизованных граждан.



Напомним, что ранее президент России поручил главам регионов принимать нестандартные решения в условиях мобилизации.