В Омской области ввели допподдержку семьям мобилизованных

Алёна Золотова
 
Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных. Фото: официальный ТГ-канал главы региона
Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных. Фото: официальный ТГ-канал главы региона

В Омской области утвердили дополнительные меры социальной поддержки членов семей мобилизованных граждан. Семьям предоставят бесплатное посещение детских садов и горячее питание для детей, старшее поколение обеспечат лекарствами, а учащихся техникумов и колледжей направят на оплачиваемую практику. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Бурков.

Помимо ранее утвержденных выплат в размере 100 тысяч рублей омичи могут претендовать на единовременную выплату по оплате расходов на догазификацию жилья, освобождение от платы за посещение детских садов и физкультурно-оздоровительных организаций и школьные обеды. Студенты учреждений среднего профессионального образования будут направлены в первоочередном порядке на оплачиваемую практику.

Родители мобилизованных будут обеспечены помощью в прохождении диспансеризации и медицинских осмотрах. В рамках действующего законодательства нуждающиеся представители старшего поколения получат лекарства.

Важным введением стало содействие в трудоустройстве. Члены семей мобилизованных получат помощь в поиске работы и организации профессионального образования.

Соответствующий указ был подписан губернатором Омской области Александром Бурковым 14 октября.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин поручил главам регионов принимать нестандартные решения в условиях мобилизации и держать под контролем выполнение мер по поддержке семей мобилизованных.

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