IKEA уволила более 500 сотрудников в новосибирском гипермаркете

Жанна Гладкова
 
IKEA уволила 500 сотрудников в новосибирском гипермаркете
Кассы в бывшей IKEA. Фото Михаила Перикова

Торговая группа IKEA уволила около 500 работников новосибирского магазина. Об этом РБК Новосибирск рассказала председатель новосибирского отделения профсоюза работников IKEA Нина Харитонова.

По словам главы профсоюзов новосибирской IKEA, в гипермаркете работало около 550 сотрудников. Некоторых из них перевели в другое юрлицо, остальных – уволили. Как отметила Нина Харитонова, в компании осталось трудоустроенными 10 человек, в том числе и сама глава отделения профсоюза.

Кроме того Нина Харитонова сообщила, что некоторым из бывших сотрудников IKEA компания не выплатила зарплату. «Работодатель ничего не объясняет. Я уже второй день не могу дозвониться до call-центра для сотрудников», –  рассказала глава новосибирского отделения профсоюза.

На этой неделе новосибирцы заметили, что с гипермаркета снимают вывеску IKEA. Руководство «МЕГИ Новосибирск» не стало комментировать ситуацию, сославшись, что это другое юридическое лицо, к которому торговый центр не имеет отношения.

Магазины IKEA в Сибири были только в Омске и Новосибирске.

Напомним, IKEA остановила работу в России в начале марта в связи с началом военной спецоперации на Украине. Весной в Новосибирске открылось два магазина мебельной сети Hoff, которую сравнивают со шведской компанией. Один из них заработал почти на месте своего аналога по улице Мира.

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