IKEA уволила 500 сотрудников в новосибирском гипермаркете

Торговая группа IKEA уволила около 500 работников новосибирского магазина. Об этом РБК Новосибирск рассказала председатель новосибирского отделения профсоюза работников IKEA Нина Харитонова.

По словам главы профсоюзов новосибирской IKEA, в гипермаркете работало около 550 сотрудников. Некоторых из них перевели в другое юрлицо, остальных – уволили. Как отметила Нина Харитонова, в компании осталось трудоустроенными 10 человек, в том числе и сама глава отделения профсоюза.

Кроме того Нина Харитонова сообщила, что некоторым из бывших сотрудников IKEA компания не выплатила зарплату. «Работодатель ничего не объясняет. Я уже второй день не могу дозвониться до call-центра для сотрудников», – рассказала глава новосибирского отделения профсоюза.

На этой неделе новосибирцы заметили, что с гипермаркета снимают вывеску IKEA. Руководство «МЕГИ Новосибирск» не стало комментировать ситуацию, сославшись, что это другое юридическое лицо, к которому торговый центр не имеет отношения.

Магазины IKEA в Сибири были только в Омске и Новосибирске.

Напомним, IKEA остановила работу в России в начале марта в связи с началом военной спецоперации на Украине. Весной в Новосибирске открылось два магазина мебельной сети Hoff, которую сравнивают со шведской компанией. Один из них заработал почти на месте своего аналога по улице Мира.