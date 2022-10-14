Жителю Красноярска вынесли приговор за комментарии с одобрением действий немецкой армии

Суд в Красноярске вынес местному жителю приговор за комментарии в соцсетях, где правоохранители обнаружили признаки реабилитации нацизма и осквернения символов воинской славы России. Обвиняемому назначили принудительные работы.

Как сообщает СУ СКР по региону, 41-летний мужчина признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ – «реабилитация нацизма, совершённая с использованием сети интернет» и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ – «распространение выражающих явное неуважением к обществу сведений о днях воинской славы, а равно осквернение символов воинской славы России, совершённые публично, с использованием сети интернет».

«По версии следствия, в период с апреля по сентябрь 2021 года подсудимый, используя персональную страницу в социальной сети под вымышленным именем, оставлял в различных сообществах и под постами пользователей социальной сети комментарии, содержащие положительную оценку действиям немецкой армии, а также отрицающие факт победы СССР в Великой Отечественной войне и содержащие негативную информацию о символах воинской славы России», — рассказали в следственном комитете.

Мужчине назначено наказание в виде двух с половиной лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. На этот же срок он лишён права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете, «используя факты межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений».

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что 9 мая в Новосибирске задержали участника акции «Бессмертный полк» из-за провокационной надписи на плакате.