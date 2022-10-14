Клиенты Сибирского банка Сбербанка оформили более 270 тысяч подписок «СберПрайм» и «СберПрайм+». Большинство пользователей предпочитают оформлять годовую подписку – ее приобрели более 165 тысяч раз.

«Сбер сегодня представляет собой группу компаний, которая предлагает свои услуги и решения не только в кредитно-финансовом секторе, но и в развлекательном, – говорит председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев. – Подписки «СберПрайм» и «СберПрайм+» позволяют объединить в себе доступы к онлайн-кинотеатру и другими сервисами с предложениями для бизнеса и скидками по вкладам. Мы стараемся сделать наши товары и услуги комфортными и доступными для клиентов, и благодарим за доверие всех, кто уже приобрел подписки или воспользовался другими возможностями, которые дает Сбер».

Годовая подписка на «СберПрайм» дает пользователям скидки и выгодные предложения к сервисам и услугам – фильмы Okko, услуги СберЗдоровья и СберЛогистики, доставки из «Самоката», а также позволяет оплачивать покупки бонусами от СберСпасибо. Подписка «СберПрайм+» добавляет к этому отсутствие комиссии за переводы, и 7,2% по вкладу.

Стоимость подписки на «СберПрайм» составит 1990 рублей, а на «СберПрайм+» — 3990, либо 199 и 399 рублей в месяц. Пользователям в возрасте от 14 до 21 года доступна подписка за 1490 рублей в год. Оформить подписку можно в отделениях Сбербанка либо на сайте.