Мост на Сибревкома в Новосибирске откроется в конце октября к своему 96-летию

В Новосибирске завершается ремонт пешеходного моста через улицу Ипподромскую, начатый в апреле прошлого года. Работы планируется закончить к концу октября — почти в это время объект отметит 96-летие с момента своего создания.

Как напомнили в мэрии Новосибирска, переправа через реку Каменка была открыта 7 ноября 1926 года.

«В этом году исполнится 96 лет со дня запуска моста в эксплуатацию. Его появление стало для новосибирцев тогда большим событием. В то время здесь протекала река Каменка, был глубокий лог, и перебираться с одного берега на другой было довольно сложно. Появление моста решило насущную транспортную проблему, связав Октябрьский район с центром города», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе проверки ремонтных работ 14 октября.

По словам мэра, задача ремонта — не только в устранении дефектов, но и в том, чтобы сделать объект более привлекательным для горожан и туристов, заинтересовать их историей переправы.

Как рассказал глава города, пешеходную зону моста выкладывают тротуарной плиткой, на ней также устанавливают декоративные перила. Кроме того, здесь планируется организовать освещение таким образом, чтобы подчеркнуть архитектурные особенности строения. Помимо этого, у выходов на переправу разместят стенды с архивными фотографиями, рассказывающими об истории объекта.

Протяжённость моста — 151 м, ширина – 19 м. В 2020 году объект признали аварийным специалисты СГУПСа. В октябре 2021 года мэрия Новосибирска заключила контракт на ремонт моста с ООО «СУ Сибстрой». Работы стартовали 15 апреля 2022 года, их стоимость составила 50 млн руб.

Сдать объект изначально предполагалось 15 октября 2022 года, однако из-за обнаруженных в ходе ремонта дефектов, которые не были учтены в проекте, работы сдвинулись.

«Здесь была нарушена внутренняя гидроизоляция – мы обнаружили это после заливки верхнего слоя бетона, когда приступили к работам с нижней стороны моста. Было решено вскрывать всё и ремонтировать. Из-за внеплановых работ произошло отставание по срокам, но незначительное, около 10 дней. Кроме того, долго согласовывали перенос кабелей связи. Сроки переносились четыре раза, потратили примерно месяц. Из-за этого сдвинулись штукатурные работы», – пояснил коммерческий директор ООО «СУ Сибстрой» Вахид Заманов в ходе выездного совещания с участием мэра.

Сейчас уже отремонтированы опоры и пролётные строения, смонтированы новые деформационные швы. Рабочие приступили к укладке тротуарной плитки, установке опор освещения и монтажу ограждений. Здесь также планируется разместить скамейки и урны. Все работы предполагается завершить до конца октября.

Напомним, что в мае в Новосибирске открылся мост, ведущий к Михайловской набережной от жилкомплекса «Инские холмы».