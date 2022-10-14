Мобилизованных граждан в Новосибирской области могут освободить от выплат по соцконтрактам

В Новосибирской области планируется оказать помощь по соцконтракту 9 тысячам нуждающимся до конца 2022 года. Максимальная поддержка для открытия своего дела увеличилась до 350 тысяч рублей. Нововведение — мобилизованные граждане могут либо приостановить соцконтракт, либо его расторгнуть, средства при этом заявителю возвращать не нужно.

По данным правительства Новосибирской области, на сегодня 1200 жителей региона получили поддержку от государства для открытия собственного бизнеса. В течение года финансовая помощь увеличилась с 250 тысяч рублей до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела.

«Проекты социального контракта реализуются в регионе по инициативе Правительства Новосибирской области. С 2010 по 2022 годы было заключено почти 30 тысяч соцконтрактов. В 2022 году планируется заключить 9 тысяч соцконтрактов на сумму порядка 850 млн рублей, уже заключено 8900 соцконтрактов. Поддержку могут получить малоимущие граждане. Направления осуществления соцконтрактов – поиск работы, предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. Сумма на один соцконтракт по направлению предпринимательской деятельности ежегодно увеличивается – в начале года она составляла 250 тысяч рублей, сейчас составляет 350 тысяч рублей. Для ведения подсобного личного хозяйства сумма соцконтракта увеличилась в текущем году со 100 до 200 тысяч рублей», – разъяснила начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Мальцева. Ее комментарий приводит пресс-служба правительства региона.



Для получения помощь в рамках господдержки необходимо обратиться в министерство труда и социального развития. Главный критерий — попадание в категорию малообеспеченных граждан. В связи с частичной мобилизацией ранее обратившиеся и мобилизованные граждане имеют право на приостановление обязательств по соцконтракту или на его расторжение без необходимости возврата денежных средств.

Полученные средства возможно реализовать собственный бизнес в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Например, в рамках проекта житель д. Шибкого Исктимиского района приобел 9 страусов. Птицы задействованы для поставки яиц, мяса и пошива сумок с обувью.

Ранее правительство Новосибирской области увеличило господдержку аграрного сектора на 686 млн рублей. Предприниматели могут подать заявку на возмещение части затрат.