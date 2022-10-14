В селе Криводановка Новосибирской области до конца года появится новая поликлиника

До конца года планируется ввести в эксплуатацию здание новой поликлиники на 300 мест в селе Криводановка Новосибирского района. Поставка оборудования начнется в ближайшее время.

В Криводановке завершается строительство поликлиники с отделениями лучевой и эндоскопической диагностики на 300 посещений в сутки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. В здании предусмотрено два блока – для взрослого и детского отделения, диагностические кабинеты, лаборатории, кабинеты профильных врачей, отделение восстановительного лечения и женская консультация. На данный момент строительно-монтажные работы подходят к концу, в ближайшее время начнется поставка и установка оборудования.

В селе уже существует поликлиника старого образца. Здание 1977 года не соответствует современным стандартам и не предполагает работу узких специалистов. Предполагается, что с новым объектом количество прикрепленных жителей увеличится до 19,5 тысяч человек.

Строительство новых объектов предусмотрено в рамках национального проекта «Здравоохранение». В Новосибирской области запланировано строительство 19 объектов в разных районах области. Уже в этом году строительством начаты девять объектов, в частности в с. Верх-Тула, в п. Тулинский, в п. Мичуринский, в микрорайоне «Новомарусино».

Напомним, что ранее в Новосибирскую область поступило более 500 тысяч доз вакцин от гриппа в ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение».