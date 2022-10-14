Во время рабочей поездки в Ордынский район губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив высоко оценили потенциал нового сельхозперерабатывающего предприятия в селе Филиппово, который начал работу в июле этого года.

Кластер сельхозмашиностроения в Новосибирской области развивается и находит перспективные ниши для своей продукции. Так, в Ордынском районе АО «Зерно Сибири» (входит в группу компаний «Толмачёвское», основной вид деятельности – выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур) построило новый маслозавод, который работает на отечественном оборудовании.

Как отметил Андрей Травников, акценты на повышение эффективности сельского хозяйства в Новосибирской области получили своё развитие. «Многие руководители сельхозпредприятий находятся в смелом, инновационном поиске для того, чтобы поднять экономическую эффективность и производственные показатели своих хозяйств. Главная особенность проекта в селе Филиппово в том, что создаётся замкнутый цикл: от растениеводства – до обеспечения животноводства ценными высококачественными кормами (рапсовым жмыхом) и получения попутного доходного продукта – масла. Потенциал у такого подхода есть. Вторая важнейшая особенность состоит в том, что всё оборудование для завода изготовлено в Новосибирской области», – подчеркнул глава региона.

Андрей Шимкив назвал новый завод уникальным: «Если взять сегодняшнее падение цен, то такие заводы просто необходимы. Это предприятие для своего аграрного производства, для нашего крупного рогатого скота, дойного стада, мясных пород – около 3500 тонн переработки. И главное – в этих кормах 38% содержания протеина. Если покупать такой жмых, это будет очень дорогое удовольствие. Буквально на днях правительство Российской Федерации рассматривало вопросы поддержки производителей масличных культур – уверен, в ближайшее время эти новые меры поддержки будут приняты».

Сегодня на заводе в селе Филиппово производят масло рапсовое техническое и жмых для животноводства. Потребность в рапсе на первоначальном этапе закрыта: валовый сбор этой культуры в хозяйстве составляет 1800 тонн. Запуск завода позволил создать и новые рабочие места.

Стоимость проекта строительства цеха по переработке семян масличных культур (рапса) и склада для хранения семян составила 100 миллионов рублей. Мощность переработки – десять тонн в сутки. Проект реализуется при поддержке правительства Новосибирской области с участием средств господдержки из областного бюджета.

Напомним, новосибирские власти еще в 2016 году предложили аграриям покупать технику, созданную в Новосибирской области. В марте этого года стало известно, что сельскохозяйственной отрасли Новосибирской области направят дополнительные 900 млн рублей из областного бюджета. Средства пойдут на техническое переоснащение АПК.

В 2022 году посевная площадь на территории Ордынского района составила 4689 га, в том числе зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 2410 га, технические культуры (рапс) размещены на площади 1326 га, под кормовыми культурами занято 953 га, в том числе 436 га – однолетние травы. По состоянию на 11.10.2022 уборка зерновых культур завершена. Валовой сбор зерна составил 8373,7 тонн с урожайностью 34,7 ц/га.