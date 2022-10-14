В Кузбассе появится первая экономическая зона

Правительство РФ одобрило создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Кемеровской области. ОЭЗ «Кузбасс» общей площадью 628,8 га появится на территории Кемерова и Топкинского округа.

В ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, прошедшей под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, принято решение о создании ОЭЗ в Кузбассе. Для Кемеровской области это первая ОЭЗ.

«Новая особая экономическая зона будет располагаться в северной агломерации Кузбасса, обладающей рядом преимуществ. Здесь в должной мере обеспечена транспортная, логистическая и энергетическая инфраструктура. Она находится в непосредственной близости к ключевому железнодорожному узлу, который связывает Кузбасс с европейскими и дальневосточными регионами России, странами азиатско-тихоокеанского региона», — отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Его комментарий приводит пресс-служба правительства региона.

Для ОЭЗ выбрана территория вблизи Кемерова и Топкинского округа общей площадью 628,8 га. Земельные участки находятся в недалеко от железнодорожных станций, трассы P-255 «Сибирь» и будущего обхода Кемерова. Ожидаемый объем инвестиций потенциальных резидентов оценивается в 92,8 млрд рублей, будет создано не менее 1,2 тыс. новых рабочих мест.

В Топках планируют создать инфраструктуру с универсальной специализацией, для нее привлекут бюджетный кредит объемом в 1,2 млрд рублей. Заявка на кредит одобрена, поэтому уже началось проектирование объектов. Вблизи города планируется реализация 4 инвестиционных проектов. Проекты затрагивают сельскохозяйственную промышленность, производство извести, медицину и пищевую промышленность. Крупнейший проект оценивается в 11,2 млрд рублей (ООО НПХ «АмарантАгро»). Предполагается, что на территории ОЭЗ построят предприятие по переработке зерна амаранта.

В правительстве отмечают, что в Кемерове существует вся необходимая инфраструктура для старта инвестиционных проектов. В столице региона расширится производство минеральных удобрений, 76 млрд рублей направится на создание объектов по производству аммиака и гранулированного карбамида стоимостью (ООО «Азот-2»).

Также на совещании рабочей группы решение о включении всех четырех кузбасских территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в специальный реестр, позволяющий резидентам применять пониженные тарифы страховых взносов.

«Статус резидента ТОСЭР позволяет компаниям получать налоговые льготы, а сэкономленные средства направлять в производство, развиваться динамично и чувствовать себя комфортно даже на этапе стартапа. Это дает возможность открывать в Кузбассе больше производств, создавать новые рабочие места», — прокомментировал Сергей Цивилев.

Напомним, что на сегодня в Кузбассе есть четыре ТОСЭР: «Юрга», Анжеро-Судженск», «Новокузнецк» и «Прокопьевск». Период работы всех ТОСЭР продлен до 2030 года. Ранее Анатолий Локоть предложил создать в Новосибирске ОЭЗ, несмотря на скептическое отношение к такому проекту ряда экономистов.