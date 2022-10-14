На спецоперацию из Новосибирской области отправятся военный комиссар и шесть сотрудников метрополитена

В зону проведения военной спецоперации по собственной инициативе отправится военный комиссар по Дзержинскому и Калининскому районам Новосибирска Олег Мельников. От региона на фронт также поедут шесть сотрудников городского метрополитена.

Заявление военкома опубликовано в Telegram Дзержинского района Новосибирска 14 октября.

«Считаю необходимым своё присутствие на переднем крае, где мы защищаем свою Родину. Поэтому как офицер, как военнослужащий принял решение призваться на военную службу по мобилизации из запаса. Я тоже был офицером запаса, сейчас действующий военнослужащий», — сообщил Олег Мельников.

Комиссар отметил, что уже получил военную форму, прибыл в расположение части и приступил к исполнению должности по предназначению.

О мобилизованных сотрудниках в пятницу также отчитался Новосибирский метрополитен.

«На настоящий момент шесть сотрудников метрополитена были призваны в ряды вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. Три сотрудника отправились в зону проведения специальной военной операции на Украину в качестве добровольцев», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в пресс-службе подземки, мобилизованным сотрудникам и их семьям оказывается поддержка.

Ранее сообщалось о том, что на спецоперацию добровольно отправился также глава Баганского района Новосибирской области Александр Тарасов.