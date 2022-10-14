Первая волна мобилизации, пусть даже частичной, уже негативно сказалась на малом и среднем бизнесе. Одним пришлось поставить на стоп новые проекты, другие лишились квалифицированных сотрудников, третьи и вовсе остановили свою деятельность. «Континент Сибирь» поговорил с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новосибирской области НИКОЛАЕМ МАМУЛАТОМ о том, что сегодня больше всего волнует бизнес, с какими проблемами предприниматели приходят к бизнес-омбудсмену, достаточны ли меры поддержки бизнеса, предложенные правительством РФ, и что в этой связи предлагает институт уполномоченных.

– Николай Егорович, частичная мобилизация вызвала множество вопросов у предпринимателей. С какими проблемами обращаются к вам представители бизнес-сообщества?

– Наиболее актуальные темы, волнующие предпринимателей в связи с частичной мобилизацией, касаются трудовых отношений, приостановления деятельности организаций, налоговых платежей, пенсионных и страховых взносов, кредитов.

Бизнес, в первую очередь, нуждается в понимании общей концепции мобилизации. Любому бизнесмену необходимо знать, останется ли он сам руководить предприятием, сколько у него будет сотрудников?

Частичная мобилизация может коснуться индивидуальных предпринимателей, директоров, собственников и работников коммерческих организаций. Вместе с тем бизнес должен сохранить работоспособность, в том числе чтобы выполнять общественные, социально-значимые задачи: обеспечивать необходимыми товарами, работами и услугами, пополнять бюджет, оплачивая налоги, создавать рабочие места, исполнять государственные, муниципальные контракты и другие обязательства или получить освобождение от них.

– Чтобы бизнес, который платит налоги, создает рабочие места, выпускает продукцию и оказывает услуги, не пострадал, на федеральном уровне принимаются и разрабатываются дополнительные правовые механизмы. Расскажите о них подробнее.

– На днях правительство РФ утвердило план первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации. Он опубликован, но давайте взглянем на него с точки зрения реализации.

Во-первых, подготовлены поправки в законодательство, которые сохранят для военнослужащего, призванного для прохождения действительной военной службы, возможность быть собственником бизнеса. Сейчас военнослужащим запрещено заниматься предпринимательством лично или через доверенных лиц. Кроме того, после принятия такого акта мобилизованные получат пятидневную отсрочку на оформление доверенности новому руководителю и передачу дел.

Во-вторых, для предпринимателей, призванных на военную службу, продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Также для них предусмотрен перенос срока представления деклараций по налогам и иной отчетности.

В-третьих, такие предприниматели смогут получить отсрочку по аренде и кредитные каникулы (в отношении физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, такой закон уже принят).

В-четвертых, если мобилизованный предприниматель не сможет обеспечить своевременное исполнение контракта на поставку товаров, выполнение работ или услуг, его условия могут быть изменены. К таким представителям бизнеса также не будут применяться штрафные санкции.

В-пятых, будут скорректированы условия грантовой поддержки. Появится возможность продления сроков реализации таких проектов, снижения требований к ним и исключения штрафных санкций. Всем федеральным органам исполнительной власти, предоставляющим поддержку бизнесу в форме грантов, была поставлена задача провести инвентаризацию этих мер и внести изменения в соответствующие нормы для исключения штрафных санкций за нарушение условий предоставления поддержки, если нарушения связаны с мобилизацией предпринимателей и их сотрудников. И это очень важно! Зачастую невыполнение условий получения грантовой поддержки приводит к уголовному преследованию, и мы регулярно сталкиваемся с такими обращениями.

– План первоочередных мер – это, безусловно, хорошо. Однако сразу возникают вопросы, как они будут реализовываться на практике? Например, как можно изменить государственный или муниципальный контракт? Как будут предоставляться кредитные и налоговые каникулы?

– В настоящее время профильные ведомства готовят проект поправок в законодательство. Возможность изменения условий государственных и муниципальных контрактов — своевременная и необходимая инициатива. Между тем, на практике мы знаем, что изменить условия заключенного контракта сложно, особенно когда заказчик связан строгими требованиями бюджета. И здесь важно, чтобы заказчик не просто имел право, а был обязан согласиться на пересмотр условий, если затруднение вызвано мобилизацией руководителя-исполнителя, ключевых сотрудников или значительного числа его работников.

Что касается каникул, в частности, налоговых: важно, что выплаты будут отсрочены поскольку у нас завершен третий квартал, наступает время уплаты страховых взносов, налоговых авансовых платежей. Это сейчас актуально. Однако исходя из анализа обращений и проведенных опросов предпринимателей, мы видим, что отложенные, а не отмененные финансовые обязательства (кредиты, страховые взносы, налоги), играют роль снежного кома, и улучшают ситуацию только временно. Я считаю, что эти вопросы нужно проработать, откорректировать и на период мобилизации снять данные обязательства с предпринимателей.

– Еще шла речь о том, что предпринимателям, получившим повестку, дадут 5 дней, чтобы привести в порядок дела и передать их тому, кто будет вести бизнес в его отсутствие. Этого времени достаточно?

– Не уверен. Любые регистрационные действия только в налоговой занимают 5 рабочих дней. Помимо этого предприниматель должен найти человека, передать дела, если мы говорим про общество с ограниченной ответственностью, то провести собрание.

– Стоит ли ожидать расширения списка мер поддержки бизнеса?

– Работа над сохранением бизнеса ведется постоянно. Первый пакет мер касается наиболее актуальных вопросов, которые требуют оперативного решения. Я думаю, что он не последний. Дальнейшая работа позволит более полно учесть запросы предпринимателей.

Тут необходимо осознать, что готовность коммерческих организаций к работе в условиях частичной мобилизации – одна из приоритетных задач, чтобы избежать приостановки деятельности предприятий и снижения активности предпринимателей.

– Какие задачи стоят сейчас перед вами как уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новосибирской области?

– Очень актуальной для бизнеса является консультационная правовая поддержка. Мы проводим встречи с предпринимателями, прорабатываем частные и системные вопросы и предложения в части оптимизации подходов к частичной мобилизации, урегулирования трудовых отношений и мер защиты бизнеса.

В аппарате Уполномоченного работает горячая линия. Если у предпринимателей есть вопросы, то они могут обращаться по телефонам: 399-01-28, 399-01-43. Консультируем, оказываем поддержку во взаимодействии с органами власти, территориальными ведомствами.

Главная задача сегодня – сохранить экономику и производство. Для этого меры поддержки должны охватывать все стороны ведения предпринимательской деятельности.

– Какие предложения направляет в правительство РФ институт уполномоченных по защите прав предпринимателей?

– Мы сформулировали следующие инициативы:

Во-первых, установить долю работников, призываемых с одного предприятия, чтобы сохранить его деятельность.

Во-вторых, предусмотреть возможность предоставления отсрочки в мобилизации ключевым сотрудникам.

В-третьих, расширить основания отсрочки для руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей, в том числе и единолично осуществляющих предпринимательскую деятельность, учредителей и руководителей предприятий, глав фермерских хозяйств, выполняющих государственные и муниципальные контракты до их полного выполнения.

В-четвертых, необходимо решить вопрос с предоставлением времени призываемому индивидуальному предпринимателю или директору коммерческой организации для передачи управления бизнесом, распоряжения банковским счетом. Эти действия требуют времени. Как я уже говорил, 5-дневной отсрочки недостаточно.

Также Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей предложил предоставить отсрочку от мобилизации для руководителей, заместителей руководителей и главных технических специалистов предприятий с кодами ОКВЭД из раздела «С» – «Обрабатывающие производства». Речь идет, в частности, о машиностроительной, химической, нефтехимической, лесопромышленной, металлургической, пищевой, легкой промышленности и других видах обрабатывающих производств.

Помимо этого бизнес рассчитывает на освобождение от НДФЛ и страховых взносов.

Если из-за частичной мобилизации предприниматель вынужден закрывать свой бизнес, то государство должно предусмотреть возможность выполнить социальные обязательства перед увольняемыми сотрудниками, если предприниматель сам такой возможности не имеет.

Есть еще много точечных предложений, мы намерены представить их в правительство РФ в сводном виде в ближайшее время.