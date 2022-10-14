Карьерный квест, IT-квартирник и кибер-дром: в Новосибирской области впервые состоялся День карьеры в IT

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов открыл масштабную ярмарку вакансий в IT-сфере COOKIE FEST, которая проходит в концертном зале им. А.М. Каца Новосибирской государственной филармонии 14 октября. Мероприятие направлено на развитие кадрового потенциала цифровой отрасли региона.

Участники ярмарки вакансий – представители компаний-работодателей и учебных заведений, студенты и те, кому интересна карьера и развитие в IT-сфере, всего порядка тысячи человек. В их числе – руководители и сотрудники 30 организаций.

Как пояснили в администрации региона, цель мероприятия – презентация открытых вакансий в IT-отрасли, формирование кадрового резерва, оказание содействия в трудоустройстве IT-специалистов, а также укрепление и расширение сотрудничества с партнёрами-работодателями.

В обращении к участникам встречи Юрий Петухов подчеркнул, что потребность в IT-кадрах для экономики страны сегодня очень высока, при этом Новосибирская область — один из центров подготовки специалистов в этой сфере.

«Сегодня здесь встречаются представители ведущих IT-компаний, вузов, колледжей, и, главное, – студенты, которые уже в самом ближайшем времени будут строить наше цифровое будущее. Уверен, что насыщенная и разнообразная программа Дня карьеры поможет каждому получить положительные итоги: работодатели найдут талантливых и перспективных специалистов, а соискатели получат амбициозные и выгодные предложения», – отметил Юрий Петухов.

Первый заместитель губернатора особо почеркнул, что правительство Новосибирской области уделяет повышенное внимание решению кадрового вопроса в сфере IT. Одно из важнейших направлений – реализация мер поддержки, направленных, в первую очередь, на подготовку и стимулирование кадров. Проводится работа по увеличению контрольных цифр приема на IT-специальности, созданию новых цифровых кафедр и лабораторий. Особое внимание – на поддержку учителей и преподавателей IT-дисциплин. Так, лучшие учителя информатики накануне получили по 115 тысяч от правительства региона.

В рамках Дня карьеры организована экспозиция компаний-работодателей и презентация студенческих проектов, карьерный квест, IT-квартирник с мастер-классами и личными историями построения карьеры в IT, а также кибер-дром. Одним из ключевых мероприятий «COOKIE FEST» стал «Диалог на равных» с участием представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерства цифрового развития и связи Новосибирской области, руководителей IT-компаний и представителей банковского сектора.

Напомним, что в Новосибирской области действует программа льготной ипотеки для IT-специалистов.