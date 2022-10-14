Подземные толчки в Сибири продолжились в Иркутской области

В пятницу утром в Иркутской области зафиксировали подземные толчки — в областном центре их интенсивность составила пять баллов. На этой неделе землетрясение ощутили также новосибирцы.

Подземные толчки в Иркутской области произошли в 8:54 по местному времени, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в Иркутске сейсмособытие оценивалось в пять баллов, в ряде районов региона – от трёх до пяти. В эпицентре подземных толчков – акватории озера Байкал, в 19 километрах восточнее посёлка Большое Голоустное Иркутского района – магнитуда составила 5,9 баллов, интенсивность – 7,9 баллов.

Энергетический класс землетрясения в его эпицентре специалисты оценили в 14,5 единиц. Максимальное значение этой величины, согласно общепринятой шкале, составляет 18-20 единиц.

По данным администрации Иркутска, разрушений в результате землетрясения в областном центре не зафиксировано, однако в городе продолжают проверку социальных объектов и работы коммунальной инфраструктуры.

Напомним, что 11 октября в Купинском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,8. Подземные толчки также ощутили в Чистоозёрном и Татарском районах. Местные власти проверяли социально значимые объекты, разрушений выявлено не было.