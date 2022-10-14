Ещё одно уголовное дело о строительстве онкодиспансера заведено в Сибири

Уголовное дело о превышении полномочий при согласовании проектно-сметной документации радиологического корпуса онкодиспансера заведено на чиновников правительства Хакасии, а также руководителей республиканских ведомств и самого медучреждения. По предварительным данным, они способствовали неправомерной выдаче положительного заключения госэкспертизы на ПСД объекта.

Фигурантами дела стали должностные лица минздава и министерства строительства и ЖКХ Хакасии, КГУ республики «Управление капитального строительства», республиканского клинического онкологического диспансера, а также автономного учреждения «Госэкспертиза Хакасии».

Они подозреваются в преступлении по ч. 1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ.

По версии следствия, в феврале 2019 года федеральное управление госэкспертизы выдало отрицательное заключение на проектную документацию строительства радиологического корпуса онкологического диспансера в Хакасии. Однако из-за невозможности устранения замечаний в краткие сроки и с целью получения федерального финансирования должностные лица направили ПСД на местную экспертизу, где отсутствовали необходимые специалисты.

«После этого в апреле 2019 года должностные лица АУ РХ «Госэкспертиза Хакасии» без фактического проведения выдали положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию радиологического корпуса о соответствии её требованиям технических регламентов», — сообщили в следственном комитете.

Напомним, что летом в Томской области были возбуждены уголовные дела из-за срыва сроков строительства онкодиспансера, который планировалось ввести в эксплуатацию ещё в прошлом году. Ответственные за работы должностные лица проходят по подозрению в мошенничестве и халатности.