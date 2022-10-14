Гендиректору «Экологии-Новосибирск» нашли замену

Лариса Анисимова покинула пост генерального директора регионального оператора по обращению с отходами в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск». Это связано с делом о банкротстве компании.

Информацию об уходе Ларисы Анисимовой с поста гендиректора ООО «Экология-Новосибирск» подтвердили «Континенту Сибирь» в пресс-службе компании.

Исполнительным директором регоператора назначена Наталья Тучина, сообщила пресс-секретарь «Экологии-Новосибирск» Светлана Петкун.

Кадровое решение принято 3 октября в соответствии с определением Арбитражного суда Новосибирской области по делу о банкротстве компании. Тогда же на предприятии было введено внешнее управление – руководство делами регоператора было передано конкурсному управляющему ещё ряда организаций Ирине Курочке.

Лариса Анисимова занимала пост гендиректора «Экологии-Новосибирск» с августа 2018 года. До этого она возглавляла принадлежавшее областному правительству АО «Экооператор» (по данным «СПАРК», компания ликвидирована в 2019 году).

Напомним, что «Экология-Новосибирск» подала иск о самобанкротстве в конце прошлого года, в феврале 2022 года на предприятии ввели процедуру наблюдения. Заложенность компании, в основном перед перевозчиками мусора и владельцами полигонов, по последним данным, составила 600 млн руб., сократившись с 1,8 млрд руб.

В последние годы в связи с долгами перед субподрядчиками у «Экологии-Новосибирск» обострились проблемы с вывозом мусора, в частности, с территории областного центра. Из-за этого власти поднимали вопрос о возможном расторжении соглашения с регоператором. Документ о сотрудничестве с правительством Новосибирской области компания подписала в 2018 году.