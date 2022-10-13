Около 430 мобилизованных в Новосибирской области вернулись домой

Жанна Гладкова
 
Около 430 мобилизованных в Новосибирской области вернулись домой
Фото Михаила Перикова

Как рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, около 430 мобилизованных граждан региона получили отсрочку от призыва на вечер 12 октября.

По информации, которую прислал уполномоченному по правам человека в Новосибирской области облвоенком, отсрочку от частичной мобилизации получили около 430 человек. «Какая-то часть получила отсрочку сразу, какая-то часть, возможно, после того, как они уже были призваны», – рассказала Нина Шалабаева.

Напомним, о завершении первого этапа частичной мобилизации губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил 3 октября. 27 сентября военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев заявил, что в рамках частичной мобилизации в регионе призвано более 2 тысяч человек.

Сегодня председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив вместе с депутатами регионального парламента Валерием Ильенко и Виталием Новосёловым проинспектировали условия пребывания военнослужащих в мобилизационном пункте Новосибирского высшего военного командного училища.

Ранее стало известно, что власти Новосибирска выделят из муниципального бюджета средства на компенсацию стоимости амуниции и бытовых принадлежностей, которые приобрели для мобилизованных их семьи. А денежные выплаты мобилизованным Новосибирская область начала с 10 октября.

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