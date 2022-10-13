Варианты внедрения современных цифровых технологий обсудили в Новосибирском государственном университете (НГУ) совместно с чиновниками и руководителями предприятий региона.

13 октября в Новосибирском государственном университете прошло очередное заседание Интеллектуального клуба НГУ «Технологии будущего».

«Изначально основной миссией университета была подготовка кадров для научных институтов Сибирского отделения РАН. Мы продолжаем решать эту задачу, но теперь все больше внимания уделяем и развитию инженерно-технического направления. Мы заинтересованы в совместных проектах с индустриальными партнерами. Верю, что работа пойдет», — отметил, открывая заседание клуба, ректор университета, академик РАН Михаил Федорук.

В ходе мероприятия представители университета представили потенциальным партнерам целый набор решений, цель которых – заметно повысить безопасность и эффективность производственных процессов.

Системы видеоаналитики, разрабатываемые в стенах НГУ, призваны способствовать решению самых разных задач: производить подсчет готовых изделий, движущихся на конвейере и одновременно идентифицировать брак. Или автоматически определять несанкционированные проникновения на территорию закрытых объектов. А технология бесконтактного автоматического взвешивания животных по замыслу создателей должна заметно упростить эту процедуру, снижая уровень стресса у самих животных, и легко интегрироваться в информационные системы крупных ферм.

Помимо технологических решений университет готов предложить механизм, который должен заметно снизить издержки на внедрение их в производство. «За счет полученных грантов НГУ может обеспечить аудит производственных линий и разработку программного обеспечения для оснащения их разными системами видеоаналитики. Предприятие же берет на себя расходы по приобретению, установке и обслуживанию необходимого оборудования – камер, компьютерной техники и т.п. По сути, в рассматриваемом варианте речь идет о софинансировании, в рамках которого предприятия получат возможность не только оптимизировать собственные производственные процессы, но и сэкономить до половины расходов на эту работу», — подчеркнул директор Центра взаимодействия с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько.

В мероприятии приняли участие начальник департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления аппарата полномочного представителя президента России в СФО Василий Соколов и представители четырех министерств Новосибирской области. Поскольку темой заседания было заявлено «Применение технологий Искусственного интеллекта на предприятиях сельхозпереработки», среди гостей преобладали представители агропромышленных компаний. И судя по прозвучавшим вопросам, многое из представленного вызвало у них интерес.

Положительно итоги встречи оценили и в НГУ. «Это очень полезный формат, потому что он позволяет сторонам услышать друг друга. И способствует тому, чтобы мы быстрее находили общий язык. Итогом подобных встреч уже стали заключенные договоренности с некоторыми заводами. Надеемся, что после сегодняшнего заседания круг партнеров университета еще расширится», — сообщил «Континенту Сибирь» директор Высшего колледжа информатики НГУ, директор Суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» Алексей Окунев.

Замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов также выразил готовность заключить с НГУ соглашение о сотрудничестве, аналогичное, подписанным ранее на «Технопроме» с тремя другими министерствами Новосибирской области.