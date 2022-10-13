В рамках областной предметной олимпиады «Учитель – профессионал» в Новосибирской области впервые названы 50 лучших учителей информатики и IT-дисциплин. Победители получили единовременную выплату в размере 115 тысяч рублей.

Как подчеркнул министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, меры поддержки учителей информатики в общеобразовательных организациях и в учреждениях среднего профессионального образования разработаны по поручению губернатора Новосибирской области. «Предметная олимпиада для учителей информатики, в первую очередь, направлена на поддержку молодых педагогов, подобной меры финансовой поддержки больше нет ни в одном регионе. Учитель информатики должен быть высококвалифицированным специалистом, хорошо знать свой предмет. Важно еще и то, чтобы у вас был стимул для работы в системе образования. Нам нужны люди, которые могут работать с детьми и передавать свои компетенции другим», – отметил министр.

По словам заместителя министра цифрового развития Новосибирской области Ирины Савельевой, главная цель олимпиады – повышение квалификации учителей информатики, умение заинтересовать детей, заложить интерес к будущей профессии.

Всего в олимпиаде принял участие 81 школьный учитель из Новосибирска и Новосибирской области. Олимпиада проводилась в два этапа: муниципальный и региональный. Учитывался вклад учителя в повышение качества проектирования и реализации образовательного процесса, результаты освоения обучающимися образовательных программ, непрерывный профессиональный рост.