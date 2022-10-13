Новое здание музыкальной школы

Музыкальная школа №5 в Заельцовском районе Новосибирска вскоре обретёт новое здание. Старый детский сад реконструируют и превращают в современное учреждение для подготовки юных музыкантов – здесь появятся классы с усиленной звукоизоляцией и своя звукозаписывающая студия.

По национальному проекту «Культура» в Новосибирске капитально ремонтируют здание бывшего детского сада на ул. Дмитрия Донского. Помещения передали Детской музыкальной школе №5, которая сейчас ограничена пространством первого этажа жилого здания.

Проект рассчитан на два года и финансируется из трёх источников – федерального, областного и городского бюджетов. В понедельник, 10 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход работ в будущем здании музыкальной школы.

Сейчас уже выполнены демонтажные работы внутри здания. Здесь устроены кирпичные перегородки с усиленной звукоизоляцией – то, что необходимо для комфортного обучения музыкантов, установлены новые дверные и оконные проёмы. Полностью готов фасад и смонтирована новая кровля здания. Строителям предстоит завершить чистовую отделку помещений и благоустроить территорию школы – уложить асфальт, высадить деревья и выполнить монтаж ограждения.

«Сегодня на заключительном этапе находится реконструкции здания и превращение его в музыкальную школу. Работы идут второй год по нацпроекту «Культура» — с использованием средств из трёх бюджетов. Здание было в очень тяжелом состоянии, строителям многое пришлось поменять — от подвала до галереи. И вот мы уже практически видим сегодня современное здание, где наши творческие ребята получат возможности в современных условиях развивать свои способности», — отметил Анатолий Локоть.

Мэр подчеркнул неслучайный выбор места для нового корпуса учебного учреждения – недалеко от действующей школы и обратил внимание на зеленую зону вокруг, которую подрядчик начнёт благоустраивать уже в этом году. Часть зеленых насаждений вокруг здания высадят следующей весной.

«Хороший проект, неплохая реализация, но окончательно будем подводить итоги после сдачи… Пока остаются небольшие вопросы по приобретению оборудования. Думаю, с этим мы тоже справимся», — добавил мэр.

Окончание ремонтных работ запланировано на конец октября этого года. Затем в здании предстоит установить оборудование. Начнутся занятия с детьми только после получения лицензии на обучение в новых помещениях. Ориентировочно, по словам директора школы – это будет во втором учебном полугодии, в 2023 году.

По словам директора МБУДО «ДМШ № 5» Татьяны Нонкиной, коллектив и воспитанники музыкальной школы уже давно ожидают переезда в новое удобное здание. При том, что часть классов останутся на прежнем месте, ввод в эксплуатацию дополнительных помещений позволит оптимизировать учебный процесс и набрать больше учащихся.

«Работаем сейчас в жилом доме. Обучаем там 400 детей на 250 квадратных метрах. Очень неудобно. График занятий плотный — с 8.00 до 21.00, без выходных. Новое помещение для нас – это подарок. Конечно, всем пришлось вложить много сил в этот серьезный, тяжёлый проект. Ведь он совпал с непростым временем, когда дорожали цены на материалы. Потихонечку все вместе справляемся», — рассказала директор.

Татьяна Нонкина высоко оценила проделанную строителями работу. В том числе – по обустройству внутренних перегородок и звукоизоляции, которая, с её слов, сделана «по полной», как и требуется для музыкальной школы. Во все классы будут вести прочные, звуконепроницаемые двери. А отдельные помещения подрядчики и вовсе оборудовали стенами по полметра толщиной! Здесь разместятся самые «шумные» коллективы – эстрадного вокала, ударных и духовых инструментов. Также новые «стены» получат оркестр русских народных инструментов и все шесть хоров музыкальной школы.

«Думаю, все преимущества сможем оценить, когда заселимся. Часть классов останутся на прежнем месте. Например, пианисты… Плюс добавим на следующий год учащихся. А въезжать в новые помещения планируем в феврале следующего года», — уточнила Татьяна Нонкина.

Отметим, что в ходе реконструкции здания учитывались современные государственные требования к музыкальным школам. Например, размер теоретического класса должен составлять не менее 30 кв. м. Индивидуальных классов – не менее 12 кв. м. В актовом зале учреждения обязательно должны размещаться два рояля.

По совпадению, в этом учебном году Детская музыкальная школа №5 отметит свой 75-й день рождения. Несомненно, новое здание станет хорошим подарком для всего коллектива учреждения, а также позволит реализовать мечту многих ребят и их родителей. Ведь в учреждении отмечают стабильно повышающийся в последние годы интерес к бесплатному музыкальному образованию в Новосибирске, и теперь, благодаря новому зданию, школа сможет принять больше учащихся.

К началу учебного года городская система образования пополнилась двумя детскими садами: № 393 в Октябрьском районе и № 154 в Южно-Чемском жилмассиве. 1 сентября открылось новое здание гимназии № 3 в Советском районе, а также школа № 219 в Калининском районе. Завершен капитальный ремонт корпуса школы № 167. Этим летом начат капитальный ремонт второго корпуса.