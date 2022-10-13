Андрей Травников оценил развитие производства Улыбинской птицефабрики в Новосибирской области

Во время рабочей поездки в Искитимский район 13 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал реализацию очередного этапа уникального проекта – создания крупнейшей за Уралом утиной птицефабрики в Улыбино.

Главе региона представили проект племрепродуктора первого порядка пекинской утки в рамках импортозамещения, рассказали в правительстве Новосибирской области.

Сейчас на новом производственном предприятии для разведения используется утка бройлерной породы Star-53, в перспективе с помощью сибирских учёных-генетиков и селекционеров предприятие планирует вывести собственную репродуктивную породу.

Говоря о продовольственной безопасности Новосибирской области в целом, Андрей Травников подчеркнул, что по многим видам сельхозпродукции мы обеспечиваем не только себя, но и другие регионы Сибири и Дальнего Востока.

Губернатор напомнил, что регион вывозит очень много зерновых и зернобобовых и полностью обеспечивает себя мясом птицы, в том числе с недавнего времени – утятиной. При этом мясо утки поставляется в субъекты РФ от Калининграда до Владивостока. Помимо этого, подчеркнул Андрей Травников, Новосибирская область в большом количестве производит овощи закрытого грунта.

«Конечно, есть ещё куда стремиться по овощам открытого грунта, по говядине, но в целом продовольственная безопасность Новосибирской области обеспечена. Пока ещё есть зависимость от импортных технологий, генетики. Есть определённые идеи и планы и в птицеводстве, и в животноводстве, хорошие достижения у наших учёных в растениеводстве, — отметил губернатор. — Проект Улыбинской птицефабрики, реализованный совместными с правительством Новосибирской области усилиями, производит приятное впечатление. Инвестор вложил собственные средства, регион помог поддержкой, инфраструктурой, и сегодня мы присутствуем на законченном производственном объекте, выпускающем уникальную продукцию, которую уже распробовали не только новосибирцы, но и жители других регионов».

В ходе рабочей поездки на птицефабрику председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив напомнил, что новое производство в селе Улыбино появилось на историческом месте, где птицефабрика была и раньше.

«Даже остались специалисты прошлых лет, умеющие работать с птицей. Пока предприятие выведено не на полную мощность, но сегодня, когда есть вопросы со сбытом зерна, нам просто необходимы такие предприятия, обеспечивающие внутренний рынок потребления. И, конечно, нашим учёным надо развивать генетические технологии», — отметил Андрей Шимкив.

В 2021 году ассортимент «Улыбино» был расширен на семь новых позиций. Продукция птицефабрики поставляется в Казахстан, Армению и Белоруссию. У предприятия налажены договорные отношения со всеми крупнейшими федеральными и региональными ритейлерскими сетями. В ближайшие годы мощность объекта достигнет 18 тысяч тонн мяса утки в год.

Продукция Улыбинской птицефабрики производится круглогодично.

В Новосибирской области в 2022 году было реализовано ещё три крупных сельскохозяйственных проекта – это уже построенные животноводческие комплексы в Доволенском (ООО «Ярковское», 1200 голов) и Баганском районах (ОАО «Вознесенское», 1000 голов), а также цех по переработке семян рапса мощностью 10 тонн в сутки (Ордынский район, АО «Зерно Сибири»). Кроме того, продолжается строительство ещё восьми крупных объектов общей стоимостью более 32 млрд рублей, где будет создано более двух тысяч рабочих мест.

Как отмечают в областном правительстве, развитый агропромышленный комплекс даёт возможность Новосибирской области обеспечивать себя полностью практически всеми базовыми видами продовольствия. Самообеспеченность мясом оценивается в 89%, свининой – до 127%, молоком и молочными продуктами — на 102%, яйцом – на 126%.

Напомним, в мае в минсельхозе Новосибирской области заявили о существенном приросте продукции птицефабрик региона.