Мэр Новосибирска предложил создать в регионе особую экономическую зону

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил с предложением создать в регионе особую экономическую зону (ОЭЗ) на форуме «Азиатская Россия – пространство прорывного развития», который проходит в Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН 13-14 октября.

Как отметил глава областного центра на пленарном заседании форума в четверг, создание особой экономической зоны в качестве инструмента развития региона поддерживают «не все экономисты».

«Есть разные оценки вот этого инструмента. Из сегодняшних государственно-административных инструментов в Российской Федерации в сложившихся условиях, наверное, это единственный инструмент, который позволяет в какой-то степени развязать руки административные, бюрократические и катализировать процессы развития в городе Новосибирске»,– сказал Анатолий Локоть (цитата по «Ъ-Сибирь»).

Напомним, что на территории Сибири действует особая экономическая зона в Томской области, в 2020 году она была передана с муниципального на региональный уровень. Также в 2021 году были приняты решения о создании ОЭЗ в Кузбассе, Омской области и Красноярском крае. Особую экономическую зону в Красноярске предлагалось создать в аэропорту «Емельяново» ещё в 2017 году.