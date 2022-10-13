Предприниматели поучаствовали в высадке кустов пузыреплодника в Первомайском районе Новосибирска

В рамках конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей» при участии Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и поддержке министерства региональной политики Новосибирской области в минувшую субботу, 8 октября, состоялось благотворительное мероприятие – высадка сада в специальной (коррекционной) школе № 148.

Напомним, что в прошлом году инициативная группа конкурса уже выполнила первый этап благоустройства – очистила территорию от мусора и зарослей.

«Нам повезло, у нас очень большая территория школы, на которой есть много различных посадок. Такая территория требует повышенного внимания и большое количество рук, поэтому мы с радостью и благодарностью принимаем помощь. Предприниматели «ОПОРЫ РОССИИ» прошлой весной выполнили благоустройство в виде очистки территории от молодой поросли, убрали старые деревья и кустарники. Такая помощь очень ценна. А сейчас, исходя из нашего пожелания, будет сделана живая изгородь из кустов пузыреплодника. У нас уже есть договоренность, что весной предприниматели вернуться для уже следующего этапа работ», — отметила директор специальной (коррекционной) школы №148 Людмила Трофимова.

В мероприятии по высадке «живой изгороди» во дворе школы приняли участие более 40 человек – предприниматели, студенты, волонтеры.

«Важно делать проекты, в которых принимают участие все поколения. В рамках нашей общественной организации «ОПОРЫ РОССИИ» мы много времени уделяем общению со студентами на тему добрых дел, волонтерства и благотворительности и всегда стараемся привлекать молодежь к личному участию в акциях», — пояснила руководитель комитета по ценностно-ориентированному предпринимательству Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель федерального проекта «ОПОРА – созидание» в Новосибирской области Елена Рожанская.

Следующей весной планируется перейти к благоустройству сенсорного парка, проект которого будет разработан предпринимателями «ОПОРЫ РОССИИ» и согласован к весне.

«Наша работа на территории школы не заканчивается. Мы разделили план благоустройства на несколько этапов. Очень здорово, что инициатива «ОПОРЫ РОССИИ» дала такой отклик и поддержку как со стороны органов власти, так и со стороны бизнеса и молодежи», — отметила исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева.

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