В Новосибирской области продолжается проект «Наследие выдающихся предпринимателей»

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Фото "ОПОРЫ РОССИИ"

Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и министерство региональной политики Новосибирской области в сентябре запустили конкурс эссе «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области». До окончания приема заявок остается 2 дня.

Конкурс направлен на привлечение молодежи к изучению и популяризации истории российского предпринимательства. Цель проекта – популяризация истории российского предпринимательства, меценатства, добровольчества и благотворительности в Новосибирской области.

К участию в конкурсе творческих эссе приглашались студенты ВУЗов, ССУЗов и учащиеся старших классов школ Новосибирской области. Прием заявок прекращается 15 октября.

С 16 октября по 15 ноября пройдет экспертиза конкурсных работ. 23 ноября в центре «Мой бизнес» пройдет закрытие конкурса. Победителей выберут в трёх номинациях, все участники получат сертификаты и ценные призы.

Узнать подробности о конкурсе и датах мероприятий можно на сайте.

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