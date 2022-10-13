В «Кузбассразрезугле» наградили лучшего водителя

Компания «Кузбассразрезуголь» подвела итоги конкурса профессионального мастерства водителей и слесарей нетехнологического автотранспорта среди сотрудников своего структурного подразделения ОСП «Автотранс». Традиционное мероприятие прошло накануне Дня автомобилиста.

В конкурсе приняли участие 35 сотрудников, представляющих семь управлений ОСП «Автотранс», рассказали в компании. Победителей выявляли в трёх категориях – «Лучший водитель», «Лучший автослесарь» и «Лучшая команда».

«За два конкурсных дня участники продемонстрировали мастерство управления автобусом большого класса, УАЗом и КАМАЗом, – прокомментировал заместитель директора по эксплуатации ОСП «Автотранс» Виктор Шевелев. – Элементы, которые выполняют водители во время соревнований – параллельная парковка, заезд в гараж и другие, максимально приближены к повседневным рабочим заданиям. Единственное отличие – на конкурсе участники водят транспорт на время и борются не только с друг другом, но и с волнением».

Финал проходил в несколько этапов. Водители сдавали тест на знание правил дорожного движения и основ охраны труда и соревновались в скоростном маневрировании на автобусе, а также легковом и грузовом автомобилях. Автослесари на время выполняли ремонтные работы.

Победителей командного зачета определила эстафета, где слесари и водители выступали уже вместе. Автослесари на время меняли лампу стоп-сигнала на автомобиле, затем водители выполняли элементы на УАЗе, автобусе, грузовике и длинномере. Побеждала самая быстрая команда с меньшим количеством штрафных баллов.

По итогам профсоревнований первое место завоевала команда Кедровской автобазы, на втором – команда из Бачатского, третье место у команды Талдинской автобазы.

Лучшим водителем стал Михаил Мелякин (управление «Бачатская автобаза»), «серебро» у Дмитрия Бедарева (управление «Калтанская автобаза»), замкнул тройку призёров Игорь Стрелковский (управление «Кедровская автобаза»).

В категории «Лучший автослесарь» победил Максим Мясоедов (управление «Краснобродская автобаза»), вторым стал – Алексей Захаров (управление «Бачатская автобаза», бронзу получил Александр Пузяков (управление «Сартакинская автобаза»).