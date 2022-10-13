Cовладелец и управляющий партнер компании по проектированию и ремонту коммерческих помещений «Молодые Строители Сибири»

Предприниматели, имеющие опыт запуска коммерческих объектов, знают, как много времени отнимает контроль и управление над строительными процессами. Если собственник взял всё в свои руки...