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Затраты на приобретение вещей для мобилизованных будут компенсировать не всем — мэрия Новосибирска
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Студентов красноярского медвуза, чьих родственников мобилизовали, освободили от оплаты обучения
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Кредитный рейтинг Банка «Левобережный» подтвержден агентством «Эксперт РА» на уровне ruA-
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В дочернем предприятии СГК сменился руководитель
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Одиннадцать предприятий Кузбасса переориентировались на выпуск продукции для военных
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Банкротящийся омский ликеро-водочный завод купил владелец «Садов Кубани»
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Еще один сибирский регион решил выдавать мобилизованным гражданам единовременную денежную помощь
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Тимуру Саттарову продлили аренду на земельный участок в военном городке Новосибирска
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Мобилизованных в Кузбассе освободили от транспортного налога
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Лариса Долина, Игорь Бутман и Даниил Крамер приехали в Новосибирскую область на столетие российского джаза
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Депутаты Заксобрания ищут способ ускорить расселение ветхих и аварийных домов в Новосибирске
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Новосибирская область успешно реализует пилотные программы «Подростки России» и «Дети в семье»
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Праздничную атрибутику в Новосибирской области дополнят патриотические флаги за 765 тысяч рублей
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В районах Новосибирской области проверяют соцобъекты после подземных толчков
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Японские автомобильные марки удержали позиции на вторичном рынке Сибири
Cовладелец и управляющий партнер компании по проектированию и ремонту коммерческих помещений «Молодые Строители Сибири»
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Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
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