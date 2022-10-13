Студентов красноярского медвуза, чьих родственников мобилизовали, освободили от оплаты обучения

Студенты Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенцкого (КрасГМУ), ближайшие родственники которых призваны в рамках частичной мобилизации, освобождены от оплаты обучения за 2022-2023 годы.

Решение принято руководством вуза. Как уточняет пресс-служба университета, мера поддержки будет работать в отношении лиц, у кого попали под мобилизацию отцы, отчимы, братья и мужья.

«В отношении этих студентов ректоратом КрасГМУ было принято решение о полном обнулении платы за обучение за 2022-2023 учебный год», — приводят в КрасГМУ слова ректора Алексея Протопопова.

Студентам из льготной категории, уже оплатившим обучение за первый семестр, деньги будут возвращены. Сейчас в университете также рассматривают меры поддержки мобилизованным сотрудникам вуза.

Отмечается, что сотрудники и студенты КрасГМУ могут обратиться в центр психологической поддержки на базе университета.

Напомним, что в Кузбассе студентов отправляют на предприятия, где они займут места мобилизованных сотрудников.