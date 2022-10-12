В дочернем предприятии СГК сменился руководитель

Новым исполнительным директором АО «Сибирьэнергоремонт» (АО «СибЭР»), входящего в структуру СГК, вместо Сергея Котова назначен Андрей Алексеенко, ранее занимавший должность директора по организации сервисного обслуживания энергетического оборудования.

Основной задачей «Сибирьэнергоремонта» является проведение ремонтов на ТЭЦ и теплосетях в зоне работы СГК. Компания специализируется на выполнении особо сложных и ответственных работ по проектированию, монтажу и строительству на электростанциях, а ее головной офис расположен в Кемерово.

Андрей Алексееенко уже работал в «СибЭР» в 2010-2013 годах в должности главного инженера. Затем, в 2020-21 годах он возглавлял Приморскую ГРЭС, после того, как та была приобретена группой СУЭК. Именно он руководил переводом электростанции в контур СГК, после чего передал должность Игорю Бедареву. «В том числе благодаря его усилиям обновление основного оборудования на электростанции началось без промедления. При этом Приморская ГРЭС продолжала нести повышенную нагрузку», – говорится на сайте компании.

О новом месте работы Сергея Котова, который ранее занимал должность директора «СибЭР» пока не сообщается, но пресс-служба СГК уточнила, что он остается работать в компании.

Андрей Алексеенко — руководитель с международным опытом, хорошо знающий состояние современной энергетики. В 2020-2021 годах возглавлял Приморскую ГРЭС, переводил электростанцию в контур СГК. В том числе благодаря его усилиям обновление основного оборудования на электростанции началось без промедления. При этом Приморская ГРЭС продолжала нести повышенную нагрузку.