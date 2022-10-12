Каждому мобилизованному в армию жителю Красноярского края будет перечислена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Губернатор Александр Усс поручил это министерству социальной политики. Всего на эту цель в краевой бюджет заложено около 1 млрд рублей.

Деньги могут перечисляться либо на счета мобилизованных, либо членам их семей. Списки мобилизованных граждан будут поставлять в министерство соцполитики военные комиссариаты в течение десяти дней после отъезда со сборного пункта.

Напомним, что единовременные выплаты мобилизованным в аналогичном размере на днях были также назначены сначала в Омской, затем в Новосибирской областях. Третьим регионом, где было принято такое решение, стал Алтайский край.