Мобилизованных в Кузбассе освободили от транспортного налога

Юлия Моисеева
 
автомобили
Фото из архива "КС"

Жители Кемеровской области, призванные и добровольно отправившиеся на военную службу в рамках частичной мобилизации, будут освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы. Соответствующие изменения внесены в региональное законодательство.

Мера распространится также на контрактников и добровольцев, отправившихся на военную службу с 16 сентября текущего года, сообщает правительство региона 12 октября.

Изменения внесены в региональный закон «О транспортном налоге» по инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.

«Наши парни защищают государство от неонацизма и не должны переживать, что в их отсутствие у их родных и близких возникнут проблемы. Мы приняли решение, что от этих выплат мобилизованные будут освобождены на два года», — цитируют в правительстве региона Сергея Цивилёва.

Льгота будет предоставляться на основе беззаявительного механизма – для её получения не потребуется предъявлять каких-либо документов. Сведения о мобилизованных налогоплательщиках будет передавать в налоговые органы департамент военно-мобилизационной подготовки администрации региона.

Напомним, что ранее глава Кузбасса Сергей Цивилёв отправил студентов на предприятия, где мобилизовали сотрудников. Он также призвал военнослужащих заключить брак с невестами до отправки на фронт.

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