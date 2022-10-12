Лариса Долина, Игорь Бутман и Даниил Крамер приехали в Новосибирскую область на столетие российского джаза

В Новосибирской области пройдёт гала-концерт, посвящённый столетию российского джаза, которое отмечается в стране в этом году. Первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов провёл рабочую встречу с организатором мероприятия — народным артистом РФ, саксофонистом Игорем Бутманом.

Проект стартует в Новосибирске 12 октября в рамках мероприятий, посвящённых 85-летию со дня основания региона, при содействии регионального министерства культуры.

Юрий Петухов поприветствовал Игоря Бутмана от лица главы Новосибирской области Андрея Травникова. Он подчеркнул значимость стартующего в регионе проекта, в рамках которого на сцене ГКЗ имени А.М. Каца под управлением маэстро выступит Московский джазовый оркестр.

В гала-концерте примут участие народные артисты России Лариса Долина и Даниил Крамер, ведущие представители российского джаза Андрей Кондаков, Евгений Побожий, Олег Аккуратов, а также австралийская джазовая певица Fantine. К ним присоединятся представители новосибирской джазовой сцены.

«Гала-концерт, посвященный столетию российского джаза – грандиозное культурное событие. Новосибирскую публику ждёт настоящий праздник джаза», – отметил Юрий Петухов.

Напомним, что прошлый год отметился для Новосибирской области 75-летием регионального балета.