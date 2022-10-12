Новосибирская область успешно реализует пилотные программы «Подростки России» и «Дети в семье»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочую встречу с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Стороны обсудили реализацию в регионе стратегических программ уполномоченного «Подростки России» и «Дети в семье».

В ходе встречи Мария Львова-Белова напомнила, что обе программы получили своё начало в Новосибирской области.

«Увидев ту работу, которую проводит Андрей Александрович со своей командой и в отношении подростков, и в отношении маленьких детей, мы поняли, что это одни из важнейших направлений деятельности. Было сформировано две стратегические программы – «Дети в семье» и «Подростки России», которые были представлены президенту, получили поддержку, и сейчас мы реализуем их в нескольких пилотных регионах», — отметила детский омбудсмен.

Как рассказала Мария Львова-Белова, в регионе планируется реализовать проект «Уличная социальная служба». В его рамках специалисты будут выходить на улицы, чтобы пообщаться с молодёжью.

«Важно подсказать, наладить контакт, стать добрыми друзьями, а подростковое пространство становится в этом случае точкой входа», — рассказала омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребёнка отметила работу, которая проводится в Новосибирской области в отношении семей, в том числе замещающих. С Андреем Травниковым она договорилась о запуске в регионе новой службы «Дети в семье», деятельность которой будет направлена на помощь малышам до четырёх лет.

«В рамках службы специалисты будут содействовать сохранению кровной семьи для ребёнка, возвращению к родителям из учреждения или поиска приёмной семьи, если другие пути невозможны. Самая главная задача службы – сформировать новые подходы к работе с семьями для того, чтобы у малышей всегда был семейный очаг», – рассказала Мария Львова-Белова.

Андрей Травников поблагодарил Марию Львову-Белову за визит в Новосибирскую область. Он отметил, что детский омбудсмен приезжает в регион уже второй раз за год.

«У нас сложилось настоящее сотрудничество в полном понимании этого термина. Удаётся не только рассказать, как у нас организована работа, в чём мы молодцы, или услышать, где у нас есть резервы, но и согласовать дальнейшие шаги. По двум новым инициативам: первая направлена на обретение детьми полноценных семей, вторая – на развитие молодёжных и подростковых инициатив. Это хорошо укладывается в тот опыт, который мы накопили», — отметил Андрей Травников.

Как рассказал губернатор, в текущем году в регионе планируется переформатировать сеть молодёжных центров, которых в Новосибирской области около 60. На их базе будут созданы площадки в формате «открытого пространства», которые поспособствуют формированию подросткового сообщества.

«Со своей стороны мы готовы оказывать поддержку, — заверил губернатор. — В этом году был первый опыт – на форуме «PROрегион» прошёл конкурс-отбор молодёжных проектов, и для реализации лучших из них были выделены гранты из областного бюджета. Опыт был удачный. При формировании проекта бюджета мы закладываем уже бо́льшую сумму на грантовую программу в рамках форума «PROрегион». Ожидаем, что количество сообществ, которые будут сформированы, в том числе, при активной деятельности специалистов, увеличится и, соответственно, будет больше проектов. А значит, те объёмы средств, которые мы увеличиваем в бюджете следующего года, будут востребованы».

Напомним, что в сентябре в Новосибирской области открылась Школа креативных индустрий для подростков от 14 до 18 лет.