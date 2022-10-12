Сбербанк за девять месяцев 2022-го года увеличил розничное кредитование на 7,3%, в том числе в третьем квартале на 3,5% и на 2% в сентябре.

«Всего розничным клиентам за сентябрь банк предоставил кредиты на 523 млрд рублей. Востребованность розничных кредитов по-прежнему остается на высоком уровне, и мы готовы удовлетворять этот спрос», – сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Только в сентябре, по его словам, объем выданных Сбером кредитов вырос на 2% или до 11,4 трлн рублей. Основным драйвером сентября выступили ипотечные кредиты, прибавившие 2,4% за месяц с учетом секьюритизации.